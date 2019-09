Medicalgorithmics miało 1,4 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł zysku EBIT w II kw.

Istotny wpływ na poziom przychodów sprzedaży w I poł. br. r. miał średni kurs USD/PLN, który był wyższy o 8% r/r, co przełożyło się na wzrost przychodów o ok. 6,4 mln zł. EBITDA w I poł. 2019 wyniosła 16,2 mln zł, co oznacza, że również pozostała na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego (16,3 mln zł w I poł. 2018), podkreśliła spółka w komunikacie poświęconym wynikom.

"Mamy za sobą bardzo intensywne półrocze, w którym nastąpił szereg działań prowadzących do transformacji modelu biznesowego spółki. Pracujemy nad zawarciem umów zarówno z ogólnokrajowymi, jak i lokalnymi płatnikami amerykańskich planów zdrowotnych. Obecna transformacja w organizację, która posiada mocne struktury sprzedaży, nowe narzędzia dotarcia do klientów, nowych, kluczowych pracowników stanowiących o rozwoju organizacji i wzroście jej wartości, zbliża się do finału. Optymalizacja, reorganizacja, wydajność kosztowa - to nasze cele we wszystkich filarach naszej działalności: marketingu, finansach, administracji i IT oraz R&D. Powstał bardzo sprawny model sprzedażowy in-network, do zespołu dostosowaliśmy zmiany organizacyjne. Oczywiście wiele przed nami, ale lwia część zmian za nami - czekamy na pozytywne efekty, które prawdopodobnie pojawią się w IV kk. 2019" - powiedział Peter G. Pellerito - Chief Executive Officer, Medi-Lynx.