Mennica Polska i Mastercard wdrożyły bilet okresowy na zbliż. karcie płatniczej

"W Mastercard zawsze chętnie wspieramy miasta od strony technologicznej, wdrażając najbardziej przyjazne i bezpieczne produkty związane z płatnościami. Z ogromną satysfakcją stawiamy kolejny krok wraz z Mennicą i samorządem, by rozwijać w Bydgoszczy projekt, który zapewni szybki i wygodny system obsługi pasażerów. Jako partner wdrożenia kładziemy nacisk na wykorzystanie potencjału technologii do tego, by tworzyć bardziej przyjazne miejsce do życia. Skoro pasażerowie mogą już płacić zbliżeniowo za niemal wszystkie zakupy, to naturalnie oczekują, że będą mieli taką możliwość również w komunikacji miejskiej. W Polsce takie rozwiązania mają wielki potencjał, ponieważ już ponad 90% wszystkich transakcji kartowych w kraju odbywa się zbliżeniowo. Zapraszamy do współpracy kolejne polskie samorządy, które chcą w bezpieczny sposób wykorzystać nowe technologie, by poprawić swoje wyniki finansowe i podnieść satysfakcję pasażerów" - dodała dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe Kamila Kaliszyk.