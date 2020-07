Mercator Medical: Rekordowe wyniki II kwartału nie są jednorazowe

Zarząd ocenia, że w czasie drugiej fali pandemii lockdown nie będzie możliwy w wielu krajach z powodu osłabienia gospodarek, dlatego rękawice będą "mocno potrzebne", by utrzymać funkcjonowanie przemysłu i usług.

Mercator Medical odnotował ok. 233,4 mln zł wyniku EBITDA i ok. 209,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2020 r., podała wczoraj spółka , powołując się na wstępne dane.

"Obecna sytuacja nam sprzyja i z pandemii chcemy jak najwięcej wynieść. Rekord za II kwartał daje paliwo do dalszego wzrostu. Mamy bardzo dobrą trampolinę do tego, by sięgnąć po więcej w kolejnych kwartałach" - podsumował Kruszewski.