Mercator przekazał 168 tys. rękawic Szpitalowi Uniwersyteckiemu i FRP w Krakowie

Z kolei do Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa w Krakowie trafią 84 tys. rękawic nitrylex classic. W połowie marca 246 tys. takich rękawic trafiło do Komendy Głównej Policji, aby natychmiast wesprzeć bezpieczeństwo pracy policjantów w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. To produkty najwyższej jakości, nieuczulające (w przeciwieństwie do wyrobów z lateksu naturalnego) oraz w pełni chroniące przed bakteriami i wirusami, wskazano również.