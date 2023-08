Metaverse Marka Zuckerberga generuje ogromne straty. W 21,5 mld dol. w 1,5 roku

Reality Labs, podmiot należący do koncernu Meta i odpowiadający za technologie VR i AR (rzeczywistości wirtualna i rozszerzona), wygenerowała straty w drugim kwartale na poziomie 3,7 mld dolarów. To oznacza, że jej straty od początku 2022 r. wynoszą 21,5 mld dolarów – podaje Fortune.com.

Zuckerberg wciąż wierzy w Metaverse

Miliarder podkreślił też, że nie martwi się niskimi wskaźnikami zaangażowania w "Horizon Worlds", czyli darmowy, wirtualny świat stworzony w technologii VR. Szczytem gry było ok. 200 tys. aktywnych graczy w grudniu 2022 r., choć Meta zakładała, że ich liczba do czerwca 2023 r. zwiększy się do ok. pół miliona.