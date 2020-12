MF chce wprowadzić fakultatywne stosowanie e-faktur najpóźniej od początku 2022

"Trudno powiedzieć, czy będą to terminy ostateczny, może się on jeszcze zmieniać. Natomiast na pewno do dobrowolnego wykorzystania e-faktura nie zostanie udostępniona później niż 1 stycznia 2022 r. Zależy nam na tym, żeby cały 2022 rok był okresem testowym" - dodał Sarnowski.

"Można by sobie zadać pytanie, że skoro mamy fakturę elektroniczną, to po co nam e-faktura? Jest jedna bardzo poważna różnica - a mianowicie o ile faktura elektroniczna trafia do kontrahenta zwykłym mailem i powstaje w serwisie finansowo-księgowym, tak e-faktura powstaje za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów. Tę bazę danych nazwaliśmy KSef, czyli Krajowy System e-faktur. Będzie to wyglądało w ten sposób, że faktury będą przygotowywane w systemie finansowo-księgowym podatnika, później będą wysyłane do bazy danych Ministerstwa Finansów, gdzie będzie im nadawany numer, a później - w kolejnym kroku - będą przesyłane z bazy danych Ministerstwa bezpośrednio do kontrahenta" - wyjaśnił Sarnowski.