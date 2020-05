MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do ponad 5 427 mln zł w kwietniu

"W kwietniu, w ciągu zaledwie jednego miesiąca, sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o wartości ponad 5,4 mld zł. To historycznie rekordowy popyt w skali miesiąca, który jest wyrazem zaufania do tej formy lokowania i pomnażania oszczędności. Najchętniej wybierane były obligacje 4-letnie, na zakup których przeznaczono środki w wysokości niemal 2,9 mld zł. Rekordową popularnością cieszyły się również obligacje 10-letnie, w których ulokowano 626 mln zł - to wynik 3-krotnie wyższy od wartości z marca br. Do 46% wzrosła również w kwietniu skala zakupów dokonanych przez internetowy serwis obligacjeskarbowe.pl. Od początku roku łączna sprzedaż obligacji przekroczyła ju żkwotę 12,5 mld zł, co stanowi ponad 70% ubiegłorocznej sprzedaży" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.