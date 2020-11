MFPR:Zarząd Portu Gdynia ogłosił przetarg na partnera do budowy Portu Zewnętrz.

"To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem. Spodziewamy się zainteresowania międzynarodowych inwestorów branżowych i finansowych" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Waldemar Buda , cytowany w komunikacie.

W przygotowania projektu do realizacji w formule PPP jest zaangażowane Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. U wejścia do obecnego portu w Gdyni ma powstać nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Wartość inwestycji ma wynieść ok 3,5 mld zł. Będzie to największy dotychczas projekt rządowy realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.