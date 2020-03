"W 2020 roku globalny wzrost spadnie poniżej poziomu z ubiegłego roku. Jak głęboki będzie to spadek i jak trwały - jest to trudne do przewidzenia i zależy od rozwoju epidemii i od efektów naszych działań. Jest to szczególnie dużym wyzwaniem dla krajów o słabszym systemie zdrowia i możliwościach reagowania" - powiedziała dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgieva, cytowana w komunikacie.