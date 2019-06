Microsoft z polskimi partnerami technologicznymi wdraża Szkołę Przyszłości

"Edukacja, która nie podąża za rozwojem technologii, nie będzie w stanie przygotować uczniów do życia i pracy w realiach, które czekają ich po zakończeniu nauki. Koncept Szkoły Przyszłości Microsoft opiera się o cały wachlarz rozwiązań partnerskich, które wspomagają proces transformacji sektora edukacji w różnych jego wymiarach" - powiedziała Węglińska podczas konferencji Microsoft Innovation Summit.

"Poprzez cyfrową transformację obecnego świata i dotychczasowego sposobu życia, niezaprzeczalnie zmienia się także rynek pracy, do którego szkoła ma za zadanie przygotowywać dzisiejszych uczniów, a przyszłych pracowników i przedsiębiorców. Jak prognozuje OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), aż 65% dzieci rozpoczynających dziś edukację, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją" - stwierdziła Węglińska.