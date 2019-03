Mintos przekroczył liczbę 124 tys. inwestorów, w tym 8 tys. z Polski

"Mintos to rynek, który z jednej strony zapewnia atrakcyjne finansowanie firmom pożyczkowym, z drugiej jest doskonałym narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego dla inwestorów. Zależy nam, żeby polscy inwestorzy mieli dostęp do dużej liczby inwestycji w PLN, czyli w walucie, w której zarabiają. Dlatego wciąż pracujemy nad dołączaniem do platformy kolejnych instytucji pozabankowych. Kilka z nich przechodzi obecnie proces due-diligence, który jest obowiązkowy dla każdej firmy chcącej z nami współpracować. Bezpieczeństwo danych inwestorów i ich inwestycji na rynku jest jednym z naszych priorytetów. Opracowaliśmy bardzo szczegółowy proces due-dilligence, który jest obowiązkowy dla każdej firmy dołączającej do platformy. Mam nadzieję, że niedługo poinformujemy o kolejnych polskich instytucjach dołączających do Mintos" - powiedział dyrektor sprzedaży Mintos w Polsce Maciej Hełmecki, cytowany w komunikacie.