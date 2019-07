MIR i BGK uruchomiły pilotaż pożyczek na poprawę dostępności budynków

"Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i BGK sfinansują likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki będą skierowane głównie do sektora publicznego (na przykład urzędów, szkół, przychodni) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ale będą mogły z nich skorzystać także szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury czy właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych" - czytamy w komunikacie.

"Dzisiejsza umowa to dopiero początek. Wkrótce kwota ta zwiększy się wielokrotnie. Zakładamy, że w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat tylko ze zwrotów środków europejskich będziemy dysponować prawie 120 mln zł" - zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

"Ustawa o dostępności, która trafiła właśnie do Sejmu przewiduje uruchomienie Funduszu Dostępności. A to stworzy warunki dla uruchomienia kolejnych 320 mln zł z budżetu państwa w perspektywie 10 lat oraz około 400 mln z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym samym czasie" - powiedział Kwieciński.

Inwestycje poprawiające dostępność, na które będzie można przeznaczyć pieniądze, to na przykład windy w budynkach wielokondygnacyjnych, likwidacja zbędnych schodków, montaż uchwytów i poręczy oraz mechanizmy otwierania drzwi i okien. Ułatwią one życie tym wszystkim, którzy na co dzień mają trudności z poruszaniem się lub na przykład ze słuchem lub wzrokiem, wyjaśniono w komunikacie.