MK: Zużycie gazu ziemnego wzrosło do 210 TWh w 2019, system działał bez zakłóceń

Dostępne prognozy, przygotowane na potrzeby "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" i projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r., oraz prognozy Gaz-Systemu wskazują na utrzymywanie się tendencji wzrostowej zapotrzebowania na paliwa gazowe z obecnych 210 TWh do 304 TWh w 2041 r., podano także.

W 2019 r. import paliw gazowych przez terminal LNG w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 26%, a dostawy były realizowane z Kataru, Norwegii i USA. Już ok. 27% dostaw LNG do kraju pochodzi z USA, co stanowi ok. 4,5% w bilansie dostaw. W kolejnych latach udział ten będzie rósł, zaznaczono.