Mlekpol liczy na wzrost przychodów w 2020, planuje capex na 100 mln zł w 2021

"Pandemia rozpoczęła się w Chinach, które stanowią dla nas bardzo ważny rynek eksportowy. Pierwsze problemy pojawiły się na przełomie stycznia i lutego, natomiast przerwa dostaw do Chin trwała około 1,5 miesiąca. Doszło do sytuacji, w której kontenery z naszymi produktami docierały do chińskich portów, a te nie funkcjonowały. Nasi odbiorcy nie mogli sformalizować odbioru przesyłek, ponieważ nie docierały do nich potrzebne do tego dokumenty. W tej chwili sytuacja już się poprawiła. Banki, które jeszcze pracują zdalnie, wdrożyły nowe procedury obrotu dokumentami i już nie spowalniają całego procesu odbioru. W związku z tym od marca na poważnie wróciliśmy do biznesu i nadrabiamy straty wynikłe z przestoju. W ostatnim czasie import do Chin w niektórych kategoriach produktów mleczarskich zanotował nawet dwucyfrowe wzrosty. Dzięki odbudowie łańcucha dostaw intensyfikujemy nasz eksport również do pozostałych krajów Azji, zwłaszcza jej południowo-wschodniej części. Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie w tych

krajach jest duże, co wiąże się z przyrostem populacji oraz konsumpcji per capita. Dlatego planujemy dalszy rozwój w tym regionie, ze szczególnym naciskiem na nowe produkty, które w ostatnim czasie do swojej oferty wprowadził Mlekpol" - powiedziała Cebelińska.