MOL rozpoczął budowę zakładu produkcji asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy

Produkcja zakładu, który do produkcji będzie wykorzystywał zużyte opony samochodowe, ma ruszyć w 2020 roku. Planowane zdolności produkcyjne zakładu to 20 tys. ton rocznie.

Jak przekonuje MOL, asfalty z dodatkiem gumy mogą być wykorzystywane do budowy bardziej odpornych dróg asfaltowych, o większej dopuszczalnej ładowności i mniejszych kosztach utrzymania.

Opatentowana technologia jest efektem współpracy MOL z Uniwersytetem Pannon. Zakład będzie zużywał 3 tys. ton pokruszonej gumy rocznie, co odpowiada recyklingowi ok. 500 tys. zużytych opon. To 8-10% rocznych odpadów tego typu na Węgrzech. 20 tys. ton modyfikowanego asfaltu pozwoli na budowę 200 km dwupasmowej drogi.