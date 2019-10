MPiT przygotowuje nowelizację ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Strefy mają czas do 25 października br. na zgłoszenie swoich uwag i opinii do przygotowanych przez MPiT propozycji. Te zaś są oparte na analizie zebranych w ciągu minionego roku doświadczeniach i podjętych decyzjach. Wnioski jakie z niej płyną to m.in. zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze czy też konieczność dokonania pewnych zmian uatrakcyjniających obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem wsparcia, podano także.