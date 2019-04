MPiT: Sprzedaż detaliczna wzrośnie o ok. 6% r/r w kwietniu

"Sprzedaż detaliczna w marcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,8% (w cenach stałych, wobec wzrostu o 5,6% w lutym 2019 r.). Przed rokiem wzrost wyniósł 8,8% (r/r), co rzutuje na słabszy wynik tego roku. Dodatkowo Wielkanoc 2018 r. przypadała na początek kwietnia, stąd przedświąteczna realizacja sprzedaży została przeniesiona na marzec. W efekcie tego oczekujemy odbicia sprzedaży w kwietniu br. (ok. 6%)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.