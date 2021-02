MZ: Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19: 14 568, nowych zakażeń: 2 431

Do Polski dostarczono dotychczas 2 432 640 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 1 971 810, a 3 451 zostało poddanych utylizacji, podał resort na stronie dotyczącej szczepień.

"Mamy 2 431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia # koronawirus z województw: mazowieckiego (438), pomorskiego (332), kujawsko-pomorskiego (227), podkarpackiego (155), wielkopolskiego (155), śląskiego (145), zachodniopomorskiego (122), dolnośląskiego (111), lubelskiego (110), świętokrzyskiego (95), podlaskiego (90), lubuskiego (88), łódzkiego (84), małopolskiego (83), warmińsko-mazurskiego (70), opolskiego (40). 86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 552 686 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 312 856.

Do 14 lutego nauka ma odbywać się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych - co do zasady zdalnie).