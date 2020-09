MZ przedstawiło założenia strategii walki z koronawirusem w okresie jesień-zima

"Zaczynamy w sposób elastyczny zarządzać ryzykiem. To jest znacząca zmiana jakościowa, bo do tej pory broniliśmy się przed koronawirusem, starając się to ryzyko zachorowań redukować do możliwie najniższych poziomów. Teraz czeka nas nowe podejście, w którym musimy podejmować decyzje ważące z jednej strony ryzyko, ale z drugiej też inne koszty czy zyski, które pojawiają się bądź to w gospodarce, bądź dotyczą życia społecznego" - powiedział Niedzielski na konferencji prasowej.