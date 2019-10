Na rynku ropy naftowej delikatne zniżki cen

Na początku bieżącego tygodnia na rynku ropy panują obawy związane z możliwym rezultatem negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na razie pojawiły się nowe wątpliwości dotyczące możliwości porozumienia, a wynikają one z umieszczenia na ,,czarnej liście" USA ośmiu chińskich spółek technologicznych za naruszanie praw mniejszości muzułmańskiej w Chinach. Możliwe, że ten ruch wywoła działania odwetowe ze strony Chin. A na to nie jest dobry moment, biorąc pod uwagę fakt, że kolejna runda negocjacji handlowych zaplanowana jest na najbliższy czwartek i piątek.

Inwestorzy już od dłuższego czasu wyrażają wątpliwości w to, że obie potęgi gospodarcze będą w stanie szybko wypracować jakikolwiek kompromis. Kwestii spornych na razie jest wiele i co chwilę pojawiają się nowe zgrzyty we wzajemnych relacjach. Dla ropy to negatywny sygnał, ponieważ przedłużający się konflikt handlowy negatywnie wpływa na perspektywy dla całej światowej gospodarki, w tym dla popytu na ropę naftową.