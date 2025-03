Najdłuższa seria spadków w historii Tesli. Akcje firmy Elona Muska coraz tańsze

Tesla przeżywa najdłuższą w swojej 15-letniej historii serię spadków wartości akcji. Trwa nieprzerwanie od momentu, gdy Elon Musk udał się do Waszyngtonu , czyli od siedmiu tygodni, jak podkreśla CNBC.

Wartość akcji Tesli spadła o ponad 10 proc. w ciągu tygodnia do poziomu 270,48 dolara. Osiągnęły w ten sposób najniższy poziom od dnia wyborów w listopadzie. Od szczytu w grudniu, kiedy akcje były warte prawie 480 dolarów, Tesla straciła ponad 800 miliardów dolarów wartości rynkowej .

Bank of America, Baird i Goldman Sachs obniżyły swoje prognozy cenowe dla Tesli. Wskazały na spadek sprzedaży nowych pojazdów. Goldman Sachs zauważył, że firma Elona Muska zmaga się z trudną konkurencją w Chinach , gdzie konkurenci oferują inteligentne funkcje jazdy bez dodatkowych opłat.

To nie koniec. Problemy z produkcją nowego Modelu Y również wpływają na sytuację firmy. Analitycy Baird wskazują, że przestoje w produkcji mogą skomplikować dostawy.

Polityczne kontrowersje

Rola miliardera jako doradcy prezydenta oraz lidera Departamentu Efektywności Rządu (DOGE) wprowadza niepewność co do przyszłego popytu na produkty Tesli. Wzrost anty-Muskowych nastrojów w USA i Europie prowadzi do protestów i aktów wandalizmu w zakładach Tesli.