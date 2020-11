NanoGroup: NanoSanguis ma rekomendację KE do finans. w EuroNanoMed III

"Zarząd spółki NanoGroup [...] powziął informację o przyznaniu spółce zależnej od emitenta - NanoSanguis S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach programu EuroNanoMed III, rekomendacji Komisji Europejskiej do finansowania w wysokości 958 322,95 zł na realizację projektu pn.: 'Nanoporowate membrany do dooponowego (pseudo)podawania leków". Całkowita koszt projektu wynosi 4 092 071,19 zł. Dofinansowany projekt stanowi połączenie nanotechnologii z nowoczesną technologią podawania leków, a jego celem jest stworzenie systemu dooponowego (pseudo)podawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego" - czytamy w komunikacie.