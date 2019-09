Nationale-Nederlanden uruchomiło 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty pod ofertę PPK

"Rozpoczęcie notowań 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty wiąże się z tym, że do każdego z funduszy - w tym do funduszu bezpiecznego, który od 2026 roku będzie inwestował wyłącznie w obligacje i lokaty - wpłynęły już pierwsze wpłaty uczestników. Nationale-Nederlanden zawarło już blisko 100 umów o zarządzanie PPK z największymi firmami w Polsce (zatrudniającymi powyżej 250 pracowników). Prowadzi zaawansowane rozmowy z kilkuset kolejnymi firmami" - czytamy w komunikacie.

W połowie stycznia firma jako pierwsza uzyskała od sądu decyzję o rejestracji wszystkich 8 funduszy, teraz jako pierwsza uruchomiła wszystkie Fundusze Zdefiniowanej Daty i rozpoczęła zarządzanie nimi, przypomniano.

"To ważny dzień nie tylko dla nas, ale także dla całego programu PPK. Od dziś można śledzić wyniki wszystkich 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty, w których pomnażane są wpłaty uczestników PPK. Jesteśmy technicznie i operacyjnie gotowi na zarządzanie PPK" - powiedział prezes Grzegorz Chłopek, cytowany w komunikacie.

Nationale-Nederlanden PTE będzie pobierać niższe niż przewidziane w ustawie opłaty za zarządzanie PPK. W przypadku funduszu zdefiniowanej daty 2025 (najbezpieczniejszy fundusz, który od 2026 roku nie będzie inwestował w akcje) będzie to 0,2%, a w pozostałych funduszach 0,42% w skali roku. Dodatkowo opłata za zarządzanie we wszystkich Funduszach Zdefiniowanej Daty do 30 czerwca 2020 roku została obniżona do 0,01%, a opłata za wynik nie będzie pobierana do końca br., wskazano także

Oprócz niższych opłat za zarządzanie funduszami Nationale-Nederlanden PTE oferuje pracodawcom także pomoc przy wdrożeniu i obsłudze PPK, m. in. w ramach integracji z systemem kadrowo-płacowym, wsparcia pracodawców na etapie wdrożeniowym i powdrożeniowym oraz akcji informacyjnych dla pracowników firmy. Dodatkowo, będzie wspierać wszystkie procesy obsługowe przez własny portal PPK, niezależnie od posiadanego systemu kadrowo-płacowego w firmie.

"Pracownicze plany kapitałowe to rozwiązanie, które ma pomóc Polakom w budowaniu bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. Głównym założeniem programu jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. W pierwszej kolejności obowiązkiem prowadzenia PPK zostały objęte firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Większość z nich jest już na 'ostatniej prostej' do pełnego uruchomienia programu PPK w firmie. Niebawem - już od stycznia 2020 roku taki obowiązek będą miały także firmy zatrudniające co najmniej 50 osób i to te firmy zaczynają obecnie przygotowania do utworzenia PPK" - przypomniano.

Do programu zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 54. rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby 55-letnie i starsze muszą same zadeklarować, czy chcą uczestniczyć w programie. Jednocześnie każdy zatrudniony może w dowolnym momencie zdecydować o rezygnacji lub ponownym uczestniczeniu w PPK. Każdy z pracowników będzie oszczędzał na indywidualnym koncie. A wpłaty oprócz samych zatrudnionych będą odprowadzane również przez pracodawcę oraz państwo. Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% jego miesięcznego wynagrodzenia brutto, podczas gdy pracodawca wpłaci 1,5% pensji zatrudnionego. Każdy uczestnik otrzyma od państwa również 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie, co roku, z Funduszu Pracy konto zasilane będzie o kolejne 240 zł.

Oprócz obowiązkowych wpłat zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą dobrowolnie zwiększyć odprowadzane kwoty - każdy z nich do maksymalnie 4%. Oznacza to, że na koncie uczestnika może być lokowane do 8% jego wynagrodzenia. PPK dają więc Polakom możliwość odłożenia znacznie większych kwot niż poprzez samodzielne oszczędzanie.

Każda z instytucji dopuszczonych do prowadzenia PPK będzie odpowiedzialna za inwestowanie wpłacanych na konto pieniędzy w Funduszach Zdefiniowanej Daty. Ich celem będzie dopasowanie potencjalnego zysku oraz ryzyka do wieku uczestnika. To znaczy, że wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60. roku życia pieniądze lokowane są w coraz bezpieczniejsze produkty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa czy depozyty bankowe.

Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.

