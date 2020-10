Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła do 74 w III kw. 2020

"Największa transakcją w III kwartale 2020 r. było przejęcie całego biznesu związanego z recyklingiem odpadów w Polsce, Niemczech, Holandii i Luksemburgu należącego do francuskiego koncernu Suez, przez spółkę PreZero, część Grupy Schwarz, właściciela m.in. sklepów Lidl i Kaufland. Dzięki tej transakcji Grupa Schwarz zwiększy swój udział w rynku recyklingu m.in. poprzez rozbudowę istniejących łańcuchów obiegu surowców wtórnych oraz rozszerzenie portfolio produktowego. Wymiana know-how oraz zrealizowanie efektów synergii dadzą nowemu właścicielowi podstawę do dalszego, solidnego rozwoju oraz większą kreację wartości dodanej dla klientów" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

"Konsolidacja branży energetycznej wciąż postępuje. W trzecim kwartale siedem spółek z tego sektora znalazło nowych właścicieli, wobec pięciu w drugim i trzech w pierwszym kwartale 2020 roku. Aż pięć z nich to firmy działające na polu energii odnawialnej, co odzwierciedla przyspieszenie transformacji polskiej gospodarki energetycznej w kierunku zielonej energii. Tylko jedna transakcja miała po stronie kupującej inwestora zagranicznego - litewską spółkę Ignitis, która przejęła portfolio farm wiatrowych od Sun Investment Group. To największe tego typu przejęcie w regionie CEE w tym roku. Jednocześnie Skarb Państwa nabył od PGE 100% udziałów w spółce PGE EJ 1, spółki celowej odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację procesu związanego z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce" - skomentowała head of sales EMEA w Fordata Alicja Kukla-Kowalska, cytowana w komunikacie.