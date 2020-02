NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej dla firm w I kw.

"W IV kwartale 2019 r., zgodnie z przewidywaniami banków, nieznacznie zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe (-18%). W opinii ankietowanych instytucji do spadku popytu przyczyniło się głównie zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych (-58%) oraz czynniki nieobjęte ankietą, m.in. wzrost cen na rynku nieruchomości (-13%). Ocena odnośnie do sytuacji na rynku nieruchomości była jednak zróżnicowana, bo część z banków (24%) uznała ją za czynnik zwiększający popyt na kredyty. W opinii banków popyt był również wspierany przez poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (21%)" - czytamy dalej.

"Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej. Do czynników nieobjętych ankietą wpływających na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych banki zaliczyły, m.in. realizację zaleceń KNF oraz wyroku TSUE dotyczącego zwrotu opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu, zmianę parametrów oceny zdolności kredytowej i prognozy rentowności produktu, a do czynników łagodzących - optymalizację procesu kredytowego ( -42%)" - czytamy dalej.