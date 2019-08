NBP: Liczba Ukraińców pracujących w Polsce zmniejszy się o 20-25% w ciągu 4 lat

"Szacujemy, że o 20-25% w perspektywie najbliższych czterech lat. Przy czym jest to raczej maksymalna wartość, a zapewne wyjedzie ich mniej. Ostatecznie skala odpływu ukraińskich pracowników z Polski do Niemiec będzie głównie zależała od kondycji niemieckiej gospodarki, jak również kształtu przepisów wykonawczych do czerwcowej ustawy wprowadzającej w Niemczech nowe zasady zatrudniania kwalifikowanych pracowników spoza Unii" - odpowiedział dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP na pytanie serwisu ObserwatorFinansowy.pl "o ile może zmniejszyć się liczba Ukraińców pracujących w Polsce po otwarciu niemieckiego rynku pracy w 2020 r."