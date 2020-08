Netia miała 14,69 mln zł zysku netto, 116 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Zysk EBITDA (od tego roku liczony i prezentowany już wyłączenie wg. MSSF 16) w II kw. br. wyniósł 116 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do I kw. br. i wzrost o 2% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Marża zysku EBITDA wzrosła do 35,5% (+2,3 pkt proc. w stosunku do I kw. 2020 r., +0,4 pkt proc. r/r). Natomiast zysk EBIT wyniósł 22,3 mln zł (marża 6,8%), co oznacza wzrost o ok. 34% w stosunku do poprzedniego kwartału (16,6 mln zł) i ok. 10-proc. poprawę w porównaniu do tego samego okresu ub.r.