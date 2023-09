Niemcy kupują "wypraną" rosyjską ropę. Rośnie import z Indii

Do Niemieckich rafinerii trafiać może rosyjska ropa naftowa z "indyjską metką". Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego wskazują, że import produktów ropopochodnych z Indii Niemiec wzrósł.

W pierwszych 7 miesiącach miał on wartość 451 mln euro, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wartość wynosiła zaledwie 37 mln euro - pisze "Deutsche Welle". To ponad dwunastokrotny wzrost.

Według analiz ONZ to właśnie Rosja jest największym dostawcom ropy dla Indii. W kwietniu kraj ten kupił (po raz pierwszy) więcej tego surowca z Rosji niż z Arabii Saudyjskiej i Iraku łącznie. Chodzi o 1,7 mln baryłek sprowadzanych dziennie – poinformował "Tagesspiegel" powołując się na dane platformy Vortexa.

Jak informował "Deutsche Welle" Indie wysyłają do Europy na statkach niespotykane wcześniej ilości produktów naftowych. Eksportując dziennie 365 tys. baryłek dziennie Indie stały się wiodącym dostawcą paliw ropopochodnych, w tym oleju napędowego.

To właśnie olej napędowy - wykorzystywany do produkcji diesla lub opału - był głównym produktem sprowadzanym przez Niemcy z tego kierunku. Jednocześnie "Deutsche Welle" zauważa, że stanowił on 2,4 proc. wszystkich niemieckich importów produktów naftowych w tym okresie.