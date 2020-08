Notowania ropy Brent oscylują w okolicach 43-44 USD za baryłkę

Na mocy tego porozumienia, do końca lipca br. obowiązywały cięcia produkcji ropy naftowej wynoszące łącznie 9,7 mln baryłek dziennie, czyli największe w historii. Tymczasem od początku sierpnia zostają one zmniejszone do 7,7 mln baryłek. Wiele krajów już rozpoczęło procesy dostosowawcze, a to oznacza stopniowe zwiększanie wydobycia ropy naftowej w perspektywie najbliższych tygodni.