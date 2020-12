Nutit ogłosiło wezwanie na 15,41% akcji Impela po 13 zł za sztukę

Wzywający działa w porozumieniu z następującymi podmiotami: Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem, Fedha sp . z o.o., Trade Bridge a.s. Podmiotami nabywającymi akcje będą Nutit (1) i Trade Bridge a.s. (2).

"Po przeprowadzeniu wezwania nabywający 1 zamierza osiągnąć do 10 393 653 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, uprawniających do 58,18% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, reprezentowanych przez 7 493 653 akcji, stanowiących jednocześnie 58,25% udziału w kapitale zakładowym emitenta. Po przeprowadzeniu wezwania nabywający 2 zamierza osiągnąć do 6 283 785 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, uprawniających do 35,17% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta reprezentowanych przez 4 183 785 akcji, stanowiących jednocześnie 32,52% udziału w kapitale zakładowym emitenta" - czytamy w komunikacie.