NWZ Mabionu zdecyduje 29 XI m.in. o emisji warrantów, które obejmie EBI

"Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 40 283,50 zł w drodze emisji nie więcej niż 402 835 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40 283,50 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii T Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu - posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały" - czytamy w projekcie uchwały.

Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych.

"Emisja warrantów subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 30 czerwca 2020 r. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny " - czytamy także.

Kilka dni temu Mabion poinformował, że uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro. Warunkiem udostępnienia (wypłaty) finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostaną objęte przez EBI i będą uprawniać do objęcia akcji serii T spółki stanowiących 2,85% kapitału zakładowego spółki na dzień emisji.