Oknoplast wchodzi na rynek hiszpański dzięki przejęciu Ampuero

"Ostatnim dużym rynkiem europejskim, na którym Oknoplast nie był obecny jest Hiszpania. Teraz uznaliśmy, że to najlepszy czas, żeby się na nim pojawić" - powiedział Placek podczas wideokonferencji prasowej.

Oknoplast wskazuje, że okna PVC mają ok. 10-proc. udział w produkcji okien w Hiszpanii wobec ponad połowy w Europie. Jednak spółka chce budować popularność tych produktów, tak jak to zrobiła we Włoszech, przypomniał prezes.