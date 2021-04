OncoArendi. Spółka Marcina Szumowskiego pokazała wyniki

OncoArendi to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Prezesem firmy i współwłaścicielem Szumowski Investments jest Marcin Szumowski, brat byłego ministra zdrowia. O firmie zrobiło się głośno m.in. w kontekście milionowych dotacji z publicznych środków.

W latach ubiegłych najbardziej zaawansowane prace prowadzone były nad cząsteczką OATD-01 (obecnie GLPG4716). To lek eksperymentalny do zastosowania w chorobach płuc oraz innych organów o podłożu zapalnym. Obecnie lek jest dalej rozwijany i zmierza do rozpoczęcia 2 fazy badań klinicznych w ramach umowy licencyjnej i umowy o współpracy przez partnera spółki - firmę Galapagos NV.