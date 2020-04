Organic Farma Zdrowia uruchomi nowy magazyn na potrzeby sprzedaży internetowej

"Od początku istnienia spółki, czyli od 2006 roku, sprzedaż zawsze rosła. Tak też miało to miejsce od początku 2020 roku, a w pierwszej połowie marca sprzedaż biła wszelkie dotychczasowe rekordy. Jednak ograniczenia wprowadzone 14 marca br., związane z handlem w czasie pandemii COVID-19, zmieniły w ciągu 24 godzin sytuację w sklepach naszej sieci. Sklep internetowy Organic24.pl wystrzelił jak z rakiety i nie był w stanie realizować ciągle napływających zamówień, więc wprowadzone zostały istotne ograniczenia asortymentowe, by móc jednak te zamówienia realizować. Sklepy przy ulicach i na osiedlach również odnotowały duże, często wręcz wyśmienite wzrosty sprzedaży. Niestety jednak - dotychczasowa siła handlowa spółki tkwiąca w sklepach zlokalizowanych w galeriach handlowych stopniała o ponad 52% (w niektórych sklepach nawet o 90%), co w efekcie końcowym dało duży spadek sprzedaży całej spółki. Dlatego też zarząd zdecydował o natychmiastowym skupieniu się nad wykorzystaniem ogromnego potencjału popytowego, jaki

widać w innych kanałach sprzedaży" - czytamy w komunikacie.