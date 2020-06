OSR: Koszt bonu turystycznego to maks. 4 mld zł, w projekcie ok. 100 tys. firm

Według szacunków w przedsięwzięciu będzie uczestniczyło ok. 100 tysięcy przedsiębiorstw turystycznych.

"Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków [...] oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r" - czytamy w uzasadnieniu projektu.