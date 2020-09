Ostrów Wlk. jako 1. weźmie udział w programie BGK i EBI dla średnich miast

"Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, którego ważnym uczestnikiem są samorządy. Pomagamy samorządom w wieloletnim i zrównoważonym rozwoju. Projekt dla Ostrowa Wielkopolskiego to pilotaż wspólnego programu BGK i EBI. Dzięki niemu miasta średniej wielkości będą mogły realizować ambitne programy inwestycyjne, tak by mieszkańcom żyło się lepiej. Cały czas trwają negocjacje z EBI, więc o szczegółach projektu będziemy mogli poinformować później. To właśnie inwestycje publiczne - rządowe oraz samorządowe - będą teraz niezwykle ważne dla gospodarki i rozruszają prywatne projekty inwestycyjne" - powiedział wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

"Od pierwszej pożyczki dla Katowic ponad 20 lat temu Europejski Bank Inwestycyjny wspiera około trzydzieści polskich miast w ich planach rozwoju i rewitalizacji. Przeznaczyliśmy ponad 4 mld euro na pożyczki w ramach projektów miejskich w Polsce w latach 2015-2019. Dziś naszym partnerem jest Ostrów Wielkopolski - po raz pierwszy udzielamy wsparcia miastu liczącemu mniej niż 100 000 mieszkańców. Robimy to we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, naszym wieloletnim partnerem przy wielu projektach w Polsce. Naszym wspólnym celem jest umożliwienie wszystkim miastom, dużym i małym, posiadającym wiarygodny plan, dostępu do korzystnych warunków finansowych, potrzebnych do tworzenia lepszej infrastruktury i ekologicznego środowiska dla swoich mieszkańców. Cel ten planujemy osiągnąć w ramach nowego programu opracowanego przez EBI i BGK, który zapewni finansowanie szerokiemu gronu średnich miast w całej Polsce"- powiedziała wiceprezes EBI, która nadzoruje transakcje w Polsce Teresa Czerwińska.

