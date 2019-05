PAIH:Projekt Polskie Mosty Technolog. wesprze ekspansję do Algierii, Egiptu, RPA

"Firmy znad Wisły mogą zaoferować m.in. rozwiązania technologiczne dla przetwórstwa spożywczego oraz nowoczesne systemy zarządzania produkcją. Pole do popisu jest bardzo duże. Dla przykładu, w całej Algierii nie ma w tym momencie ani jednej linii technologicznej do produkcji koncentratu jabłkowego, pomimo że w samym tylko regionie Medea, znanym w Algierii z tradycji sadowniczych, składowanych jest obecnie 50 tys. ton jabłek nadających się wyłącznie do przetwórstwa. Z kolei w branży IT jest duże zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Mamy również perspektywy na dostawy m.in. urządzeń i odczynników dla laboratoriów analiz medycznych, czy też wyposażenia dla szpitali" - powiedział Mudyna, cytowany w komunikacie.