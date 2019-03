PAIH:Turcja niedoszacowanym partnerem biznes.,ale sytuacja się poprawia(aktual.)

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), w 2018 r. polski eksport do Turcji spadł o 13,5% r/r do 2,52 mld euro (co stanowiło 1,14% całości polskiego eksportu) Z kolei import z Turcji zwiększył się o 18,3% r/r do 3,8 mld euro (co stanowi 1,68% polskiego importu).