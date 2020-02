Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Legnica

"Panattoni kolejny raz stwarza możliwości rozwoju sektora przemysłowego w Legnicy. Po udanych realizacjach obiektów produkcyjnych i dedykowanego centrum logistycznego deweloper wystartował z budową pierwszej fazy (25 000 m2) Panattoni Park Legnica o planowanej powierzchni 90 000 m2. Do powstającej inwestycji wprowadzi się Spreadshirt Manufacturing Polska - polski zakład produkcyjny globalnej firmy e-commerce Spreadshirt. Umożliwia ona konsumentom wyrażenie siebie dzięki spersonalizowanym dostosowanym do ich potrzeb produktom. [...] Ze względu na planowany rozwój, a także optymalizację i racjonalizację produkcji i logistyki zdecydowało się zmienić dotychczasowy wieloletni obiekt na nowoczesną powierzchnię magazynową klasy A" - czytamy w komunikacie.

"Obecność Spreadshirt Manufacturing Polska w Panattoni Park Legnica pokazuje potrzebę rynku legnickiego na tego typu inwestycje, a także potencjał niedostrzegany wcześniej przez dużych instytucjonalnych deweloperów. Legnica to alternatywa dla Wrocławia, jednej z najlepszych lokalizacji logistycznych Polski. Od stolicy Dolnego Śląska znajduje się ok. godzinę drogi, a dzięki autostradzie A4 ma idealne połączenie z Górnym Śląskiem, jak również z Niemcami. Z Wrocławiem konkuruje również ze względu na dostęp do pracowników - w Legnicy poziom bezrobocia jest trzykrotnie wyższy. Dlatego jest idealnym miejscem dla inwestorów, którzy za relatywnie niższe koszty są w stanie uzyskać porównywalny produkt do powierzchni zlokalizowanych na głównych rynkach" - powiedział dyrektor zarządzający Panattoni Europe Maciej Madejak, cytowany w komunikacie.