Panattoni rozpoczęło budowę Panattoni Park Bydgoszcz III

"Powierzchnia dedykowana Reconext w ramach Panattoni Park Bydgoszcz III będzie nie tylko w pełni dostosowana do potrzeb prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, ale dodatkowo Panattoni wyposaży ją w instalację fotowoltaiczną o mocy 300 kWp. Inwestycja, tak jak wszystkie nowo powstające parki Panattoni, będzie poddana certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good, zastosowany zostanie w niej nowy standard przeszklonych elewacji Panattoni, a także liczne rozwiązania zmniejszające emisję CO2 czy zużycie wody - park wyposażony zostanie w stacjonarne ładowarki do samochodów elektrycznych czy specjalnie zaprojektowane strefy zieleni, których podlewanie będzie wspomagane z instalacji odzysku wody deszczowej" - powiedział associate director w Panattoni Tomasz Śrama, cytowany w komunikacie.