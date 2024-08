Panika na giełdzie w USA. Eksperci komentują

Czerwono na giełdzie w USA. Eksperci komentują

Reakcja inwestorów "jest nieproporcjonalna"

Dane gospodarcze opublikowane w lipcu przez resort handlu USA były znacznie lepsze, niż przewidywano. Prognozowano, że wzrost w drugim kwartale osiągnie 1,9 proc., a był on w minionym kwartale dwa razy wyższy, niż w pierwszym (1,4 proc). To podtrzymuje ocenę wielu ekspertów, że gospodarka USA nie znajduje się w tak złej sytuacji, jak wynikałoby z poniedziałkowych wyników indeksów giełdowych.

Rezerwa Federalna w swoich przewidywaniach na ten moment ogranicza się do jednej obniżki, do której ma dojść we wrześniu. Cytowany przez CNN główny ekonomista firmy EY, świadczącej usługi m.in. doradcze, Gregory Daco, ocenił, że wzrosły szanse na kolejne cięcia stóp procentowych przez Fed. Oprócz zapowiedzianych we wrześniu obniżek do kolejnych może dojść w listopadzie i grudniu tego roku.