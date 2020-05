Pekabex miał 13,12 mln zł zysku netto, 20,21 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni w wyników pierwszego kwartału. Rekord sprzedaży zanotowany w pierwszych trzech miesiącach br. to pochodna rekordowego portfela zleceń o wartości 572 mln zł (w tym 494 mln zł do realizacji na rok 2020), z którym weszliśmy w 2020 r. W pierwszym kwartale nie odczuliśmy znacząco negatywnych skutków trwającej epidemii. Musieliśmy się dostosować do nowych wymogów BHP, zwiększyć środki bezpieczeństwa i zmienić organizację pracy, jednak produkcja we wszystkich naszych zakładach przebiega zgodnie z planem. Portfel zleceń na najbliższe miesiące mamy w dużej mierze zapełniony, sukcesywnie podpisujemy nowe zlecenia, a należności od kontrahentów regulowane są bez większych opóźnień" - powiedziała wiceprezes Beata Żaczek, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.