Pekao przedłużyło umowę na obsługę terminali z Biedronką i Hebe

Biedronka i Hebe postanowiły kontynuować dotychczasową współpracę z Bankiem Pekao, który zaproponował najlepsze możliwości do dalszego rozwoju w obszarze terminali płatniczych, podkreśla bank. W ramach nowej umowy Pekao wprowadzi do wszystkich, blisko 3 000 sklepów Biedronka oraz ponad 200 drogerii Hebe nowoczesne urządzenia multimedialne z ekranem dotykowym, które umożliwią wyświetlanie na ekranach treści marketingowych i przyspieszą transakcję.

Pięć lat temu Bank Pekao wprowadził do sklepów Biedronka terminale płatnicze i od tamtego czasu udoskonala obsługę transakcji bezgotówkowych. Od września 2018 roku klienci mogą korzystać z płatności mobilnych BLIK, które cieszą się stale rosnącą popularnością (w Biedronce średnio o ok. 15% miesięcznie). Z kolei obcokrajowcy cenią wdrożenie obsługi przewalutowania transakcji w trybie zbliżeniowym - są one coraz powszechniejsze, zaznacza bank.