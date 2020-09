Pekao: Wyniki sektora przedsiębiorstw będą poprawiać się w kolejnych kwartałach

"W mijającym kwartale firmy dość szybko złapały ponownie oddech. Według naszych szacunków, PKB kraju wzrośnie aż o ok. 8% kw/kw (po odsezonowaniu). W kolejnym kwartale spodziewamy się już spowolnienia obserwowanego ożywienia i stopniowego powrotu do ścieżki długookresowego trendu. Motorem wzrostu w najbliższych kwartałach pozostanie konsumpcja. Sytuacja na rynku pracy jest znacznie lepsza niż można się było tego spodziewać, co w najbliższym okresie powinno wspierać wydatki gospodarstw domowych. Głównym wyzwaniem pozostaną natomiast inwestycje firm, które aż do końca bieżącego roku notować będą prawdopodobnie coraz głębsze, rekordowe spadki r/r" - czytamy w raporcie.