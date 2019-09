chemia 1 godzinę temu

PERN zlokalizował i usunął nielegalny odwiert z rurociągu Przyjaźń

W niedzielę w godzinach popołudniowych w okolicach Tłuszcza pod Warszawą doszło do wycieku ropy naftowej z ropociągu "Przyjaźń", podał PERN. Do zdarzenia doszło w wyniku próby nielegalnego wpięcia się do magistrali. Wyciek został usunięty, a sprawę badają już organy ścigania.