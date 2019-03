Pesa i Tramwaje Warszawskie mają wyrok KIO ws. przetargu na 213 tramwajów

"Przyjmujemy decyzję KIO z szacunkiem i nadzieją, ponieważ w toku postępowania Hyundai musiał ujawnić wiele nieznanych do tej pory informacji ze swojej oferty. Jedne z nich, dotyczące sposobu produkcji są według nas podstawą do odrzucenia oferty Hyundai i stąd nasze kolejne odwołanie. Inne informacje były ważne dla opinii publicznej, jak choćby ta, że obietnice uruchomienia produkcji w Polsce to był tylko marketing, a wszystkie tramwaje zostaną wyprodukowane w Korei. Podsumowując - po zakończonym postępowaniu mamy znacznie więcej dokumentów i danych wskazujących na nierzetelność oferty Hyundai i stąd nasze ponowne odwołanie" - komentuje Pesa, która złożyła w poniedziałek 25 marca do KIO kolejne odwołanie w sprawie przetargu.