PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 12,4% r/r do 3,05 mld zł w lipcu

Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 21,8 zł i była o 1,6% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3,1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,1 zł (wzrost o 0,4% vs lipiec 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26,5 zł (wzrost o 4,6% vs lipiec 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,4 zł (wzrost o 4% vs lipiec 2018).