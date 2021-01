PFR Nieruchomości: W katowickim Mieszkaniu+ trzech chętnych na każdy lokal

"Dokładnie tydzień temu ruszył nabór wniosków osób, które są zainteresowane zamieszkaniem w katowickim Mieszkaniu Plus, czyli na osiedlu Nowy Nikiszowiec. Do tej pory spłynęły 1 492 wnioski. Wśród ubiegających się o najem mieszkania, najwięcej chętnych chce wprowadzić się do lokali dwupokojowych, na które złożono 661 wniosków. 614 zgłoszeń dotyczy mieszkań trzypokojowych, z kolei w M4 chce zamieszkać 217 aplikujących. Wnioski można składać do końca stycznia" - czytamy w komunikacie.

Nowy Nikiszowiec to największa inwestycja powstająca w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. 513 mieszkań przy ul. Górniczego Dorobku realizuje spółka MDR Katowice, złożona z katowickiego TBS i PFR Nieruchomości, przypomniano.

Osiedle realizowane jest we wschodniej części miasta, w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca, nawiązuje do niego nie tylko nazwą. Nowe osiedle jest inspirowane skalą i charakterem przeszło stuletniej dzielnicy, wskazano w materiale.

W inwestycji znalazły się mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. W przypadku M2 metraż wynosi od 41 m2 do niespełna 52 m2. Dwupokojowych mieszkań powstaje 236. Z kolei mieszkań trzypokojowych jest 196, a ich metraż to od 52 m2 do 80 m2. Inwestycja mieści również 81 mieszkań czteropokojowych. Ich powierzchnia wynosi od 70 m2 do blisko 95 m2. Przewidziano także 14 lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków o powierzchni od 32 m2 do 219 m2, podano także.

Warunkiem ubiegania się o najem mieszkania jest złożenie wniosku do 31 stycznia oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do końca lutego 2021 roku. Następnie katowicki samorząd przeprowadzi weryfikację i przygotuje listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Zgodnie z kryteriami pierwszeństwa, przyjętymi przez Radę Miasta Katowice, na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby poniżej 35. i powyżej 65. roku życia, niepełnosprawni czy rozliczający się z podatku dochodowego w Katowicach. Jednak o mieszkanie na Nowym Nikiszowcu może się ubiegać każdy - nawet osoby, które nie spełniają żadnego spośród tzw. kryteriów społecznych.

Druga część naboru, za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości, polega na zweryfikowaniu tzw. zdolności czynszowej - czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG Infomonitorze, wyjaśniono.

Zgodnie z założeniami, wszystkie etapy naboru potrwają około czterech miesięcy, a zawieranie umów z pierwszymi najemcami powinno ruszyć już w maju, zakończono w informacji.