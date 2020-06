PFR sprzedał koronaobligacje o wartości nominalnej 12 mld zł

"Obligacje 7-letnie są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,75%, a termin zapadalności jest ustalony na 7 czerwca 2027 r. Rentowność obligacje 10-letnich objętych przez PZU Życie S.A. wyniosła 2,04%, podlegają one wykupowi 5 marca 2030 r. Rentowności obligacji zostały określone na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK" - czytamy w komunikacie.

"Po emisjach obligacji 4- i 5-letnich przyszedł czas na emisje obligacji o dłuższych zapadalnościach. Cieszy nas to, że rynek dalej pozytywnie odpowiada na naszą ofertę inwestycyjną. Jest to szczególnie ważne na kilka dni przez uruchomieniem ostatniego etapu wdrażania programu, tym razem tej jego części, która skierowana jest do dużych firm" - skomentował prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.