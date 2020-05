PG Silesia zweryfikuje plany, może obniżyć wynagrodzenia o 10%

"Podczas zeszłotygodniowego spotkania zarządu PG Silesia z udziałowcem dyskutowano na temat przyszłości kopalni. Na wdrożenie programu osłonowego w PG Silesia miałyby wpływ również warunki geologiczne oraz kontynuacja dobrej współpracy i zaangażowanie pracowników. W obecnej sytuacji niepewne wydaje się być poszerzenie obszaru górniczego o złoże 'Dankowice 1', udostępnienie którego wiąże się z ogromnymi kosztami dla kopalni. Weryfikacja planów wydobywczych, dalsze wsparcie właściciela i obniżka wynagrodzeń pracowników o 10%, gwarantująca ciągłość działania kopalni do końca roku 2021, to właśnie główne wnioski ze wspomnianego spotkania" - czytamy w komunikacie.

Sytuacja PG Silesia, podobnie jak innych zakładów górniczych w Polsce, jest obecnie bardzo trudna ze względu na to, że elektrownie i ciepłownie nie odbierają węgla, bo ich kontrahenci - głównie zakłady przemysłowe - potrzebują mniej energii. Segment energetyki konwencjonalnej znajduje się pod silną presją wysokich cen uprawnień do emisji oraz skrajnie niskich cen gazu ziemnego. To powoduje niską rentowność, na którą wpływ ma dodatkowo obecny kryzys gospodarczy zmniejszający zapotrzebowanie na energię. Wszystko to prowadzi do dalszych spadków cen energii elektrycznej, a co za tym idzie, dalszego zmniejszania się zapotrzebowania na węgiel kamienny, wyjaśniono.